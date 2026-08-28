Путин призвал обеспечить ветеранам СВО возможности для самореализации

Ветеранам специальной военной операции (СВО) нужно предоставить возможность в дальнейшем реализоваться в экономике, социальной сфере и управлении.
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