Кантонская ярмарка привлекает все больше иностранных участников

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Третий этап 135-й Китайской импортно-экспортной ярмарки, широко известной как Кантонская ярмарка, должен открыться 1 мая в Гуанчжоу (Guangzhou), провинция Гуандун (Guangdong), что будет способствовать значительному увеличению числа зарубежных покупателей в ходе двух последних этапов.