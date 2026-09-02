Синоптики рассказали, что осень в Нижегородской области будет теплее климатической нормы

Метеорологи «Яндекс Погоды» сделали долгосрочный прогноз на осень с помощью ИИ-технологии «Метеум». Согласно расчетам, осень будет теплее обычного во всех крупнейших городах России, включая Нижегородскую область, сообщил pravda-nn.
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