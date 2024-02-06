Уральский завод холдинга «Швабе» усовершенствовал производство сложных деталей

На литейном производстве Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разработали технологию регенерации восковых составов для изготовления сложных деталей и опробовали ее на опытном участке.
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