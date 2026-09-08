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Казанда гадәти авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый

12 сентябрьдән Казанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Сәүдә эшләре атна саен шимбә көннәрендә 14 мәйданчыкта 27 декабрьгә кадәр оештырыла.

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