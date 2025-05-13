Киберполиция России опубликовала перечень данных, которые никому нельзя сообщать

Передача этой информации может сделать вас жертвой кибермошенников."Вестник киберполиции России" – официальный телеграм-канал УБК МВД россии опубликовал перечень данных, которые ни в коем случае нельзя сообщать посторонним: никому и никогда.
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