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Царьград

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Киберполиция России опубликовала перечень данных, которые никому нельзя сообщать

Киберполиция России опубликовала перечень данных, которые никому нельзя сообщать

Передача этой информации может сделать вас жертвой кибермошенников."Вестник киберполиции России" – официальный телеграм-канал УБК МВД россии опубликовал перечень данных, которые ни в коем случае нельзя сообщать посторонним: никому и никогда.

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