Закон, порядок, государство

679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • poonnova
    СEКС Знaкoмствa в твoем горoде: бeсплатно, анoнимно, по обoюднoмy сoгласию, пpoсто попpобуй ----- https://7l.ink/gooВ Заполярье военн...
  • валерий лисицын
    А кто скажет крейсерА  или крейсерЫ ?Атомные подводные...
  • галина
    А почему их не мобилизуют?Глава МЧС России ...

В УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу проведен День открытых дверей

В УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу проведен День открытых дверей

24 сентября 2022 года в актовом зале сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу встречали учащихся образовательных учреждений города Салехарда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх