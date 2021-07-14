Популярные статьи

Свежие комментарии

  • willi fischer
    Ситуацию с пожарами можно поменять. если расстреливать поджигателей леса на месте там где поймали.Летчики армейской...
  • Konstantin Петров
    Вранье! В стране берегут каждую копейку, даже пенсионный возраст пришлось поднять, что бы хватило денег на уже пенсио...«МБХ медиа» напис...
  • Павел К
    Вот идиоты! Если я продолжу рассказывать и показывать своим внукам и их друзьям красоты нашей Волги, то это дело объ...Солдаткина: Необх...

СберБанк начал выдавать ипотеку иностранцам

СберБанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Теперь взять ипотечный кредит в СберБанке могут и граждане других стран*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх