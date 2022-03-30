БЛА «Орлан-10» выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в ходе специальной военной операции на Украине

БЛА «Орлан-10» выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в ходе специальной военной операции на Украине

Для поиска целей и их распознавания беспилотные летательные аппараты оборудованы различными оптическими приборами и тепловизорами.

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