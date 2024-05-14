«Людей высаживают на остановке, не довозят до пунктов временного размещения» - жители Усть-Ишима жалуются на организацию эвакуации.
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«Людей высаживают на остановке, не довозят до пунктов временного размещения» - жители Усть-Ишима жалуются на организацию эвакуации.