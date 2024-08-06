Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон по телефону

В отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда все было гладко, о чем стало известно недавно. Согласно словам их биографа, Роберта Джобсона, будущий престолонаследник когда-то расстался с возлюбленной.
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