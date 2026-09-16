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Царьград

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ИКИ РАН сообщил о новой роли русского прибора на станции Chang''e-8

ИКИ РАН сообщил о новой роли русского прибора на станции Chang''e-8

Русский прибор на Chang''''e-8 поможет изучить лунную пыль с большей точностью. Дмитрий Зарубин, инженер ИКИ РАН, отметил наличие специальной штанги с сенсорами.

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