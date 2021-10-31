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Три пиротехнические операции в один день. Севастопольские сотрудники МЧС России обезвредили взрывоопасные предметы на суше и в воде

Три пиротехнические операции в один день. Севастопольские сотрудники МЧС России обезвредили взрывоопасные предметы на суше и в воде

Сразу три операции по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов времён Великой отечественной войны 30 октября осуществили севастопольские пиротехники МЧС России.

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