Первый седан совместной разработки Volvo и Geely размером с Toyota Camry, напоминающий Zeekr, с запасом хода 1400 км оказался дешевле обещанного: стартовали предзаказы на Lynk & Co 07 EM-P в Китае

Первый седан совместной разработки Volvo и Geely размером с Toyota Camry, напоминающий Zeekr, стал доступен для предзаказа: за Lynk & Co 07 EM-P просят от 23 500 до 26 300 долларов, хотя ранее сообщалось, что цена будет стартовать с 25 000 долларов.