Гогунский о знакомстве с девушкой: «По рекомендации. Если веду дела, проверяю»

Виталий Гогунский встретил новую любовь. Артист признается, что пока не строит серьезных планов на эти отношения и предпочитает просто наслаждаться приятными моментами.
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