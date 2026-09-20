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Николас Кейдж шокировал фанатов: седая борода, молодая жена и неожиданный поворот в карьере

Николас Кейдж шокировал фанатов: седая борода, молодая жена и неожиданный поворот в карьере

Николас Кейдж сменил имидж на открытии музея в Лос-Анджелесе 62-летний актер Николас Кейдж удивил публику кардинальной сменой имиджа на открытии Музея нарративного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе.

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