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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы ЦВО проходят боевое слаживание под Оренбургом перед отправкой в зону специальной военной операции

Артиллеристы ЦВО проходят боевое слаживание под Оренбургом перед отправкой в зону специальной военной операции

В ходе слаживания подразделений военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, совершенствуют навыки ведения разведки, наведения орудия на цель и стрельбы с применением различных видов боеприпасов.

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