Инвестиционная компания Fundamental Capital получила контроль над Московской фондовой биржей

Инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, известная как Fundamental Capital, стала одним из крупнейших акционеров Московской фондовой биржи (MOEX) после того, как ей удалось увеличить свою долю до 6,86%.
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