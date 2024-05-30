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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев получил памятную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Махачев получил памятную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Награду чемпион промоушена в легком весе получил из рук вице-президента UFC Джеффа Новицки. Во время церемонии вручения Новицки заявил, что отстранение Махачева за применение мельдония было «самой большой ошибкой, допущенной в эпоху USADA».

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