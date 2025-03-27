Лига арабских государств осуждает повторную агрессию Израиля против Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт осудил израильский авиаудар по деревне Куя в западной части провинции Дераа на юге Сирии, в результате которого погибли и получили ранения несколько невинных мирных жителей, 27 марта сообщает WAM.
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