Царьград Фото: коллаж Царьграда Трамп ждёт от России решительных действий против Зеленского, считает американист Ордуханян.
Украинские теракты - это тест: США ждут сигнала от России
Комментарии
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Николай Герасименко
Атаки на военные аэродромы можно отнести к элементам боевых действий, а вот подрывы ж.д. мостов и переездов во время движения гражданских поездов, однозначно террористические акты против мирных граждан. Так что возмездие должно быть жестким и адекватным.
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