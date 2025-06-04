Украинские теракты - это тест: США ждут сигнала от России

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Комментарии
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Николай Герасименко
Атаки на военные аэродромы можно отнести к элементам боевых действий, а вот подрывы ж.д. мостов и переездов во время движения гражданских поездов, однозначно террористические акты против мирных граждан. Так что возмездие должно быть жестким и адекватным.
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