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После развода Валерия осталась с тремя детьми: кем выросли Анна, Артемий и Арсений и кого они считают настоящим отцом

После развода Валерия осталась с тремя детьми: кем выросли Анна, Артемий и Арсений и кого они считают настоящим отцом

У Анны, Артемия и Арсения Шульгиных один биологический отец — продюсер Александр Шульгин. Но когда дети Валерии уже взрослыми говорили о семье, слово «отец» они связывали прежде всего с Иосифом Пригожиным.

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