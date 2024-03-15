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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае полицейские и ветераны МВД провели практический урок «Профессия «эксперт-криминалист» для школьников

В рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства» сотрудники Управления МВД России по городу Владивостоку и совет ветеранов организовали открытый урок для школьников.

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