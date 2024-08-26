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salekhard.online

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Ямальские школьники отправятся на космодром «Восточный»

Ямальские школьники отправятся на космодром «Восточный»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Тарко-Сале в рамках Честного маршрута сообщил о проведении конкурсного отбора среди талантливых школьников региона, который даст шанс юным россиянам посетить космодром «Восточный».

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