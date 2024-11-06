Трамп победил: американские СМИ сообщили, то 78-летний Дональд Трамп получил большинство голосов и станет новым президентом США.
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Трамп победил: американские СМИ сообщили, то 78-летний Дональд Трамп получил большинство голосов и станет новым президентом США.