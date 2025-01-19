Как откроются рынки 20 января?

Предстоящая инаугурация Трампа придала позитива финансовым рынкам в РФ. Однако первые заявления нового главы Белого дома, в первую очередь касающиеся поддержки американского бизнеса, будут способствовать усилению позиций доллара Индекс Мосбиржи по итогам уходящей недели взлетел больше чем на 4% — до 2945 пунктов.