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Царьград

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SpaceX привёл экипаж Crew-12 на Землю после 237 дней на орбите

SpaceX привёл экипаж Crew-12 на Землю после 237 дней на орбите

Корабль Dragon компании SpaceX, на борту которого экипаж Crew-12, включая космонавта Андрея Федяева, покинул Международную космическую станцию после 237 дней на орбите.

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