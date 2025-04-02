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Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

Уникальные артефакты, обнаруженные Раннесредневековой экспедицией Государственного исторического музея (ГИМ) на территории археологического памятника Шниткино в Тверской области, оказались металлическими ключами.

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