Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

Уникальные артефакты, обнаруженные Раннесредневековой экспедицией Государственного исторического музея (ГИМ) на территории археологического памятника Шниткино в Тверской области, оказались металлическими ключами.
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