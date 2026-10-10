Подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак и погиб на Камчатке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В поселке Усть-Камчатск 16-летний мотоциклист без водительских прав врезался в дорожный знак и погиб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин попросил эм...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым