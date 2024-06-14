Бесправный мотоциклист попал в смертельное ДТП под Новосибирском

Трагедия произошла 13 июня вечером в селе Береговом Новосибирского района. На улице Центральной, 1 41-летний мужчина на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» без прав категории «А» оказался в кювете, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до прибытия скорой медицинской помощи, сообщили в областной Госавтоинспекции.