Сломили сопротивление: наступление РФ пошло с новой силой

Бойцы ВС РФ успешно продвигаются в центральной и северо-западной частях Доброполья в Донецкой Народной Республике.
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