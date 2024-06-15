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"Это какой-то абсурд": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине

"Это какой-то абсурд": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине

Как чувствует себя человек, который хочет служить, но является "временно непригодным"? Будет ли наступление на Сумскую область, и почему Россия на самом деле атакует Харьковщину? Надо ли мобилизовывать 18-летних парней? О коррупции и политике Зеленского, о линии обороны и о том, что делать с уклонистами, рассказал Анне Мирошниченко Павел Якимчук, ветеран сил специальных операций ВСУ.

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Комментарии
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Кот Рыжый
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16 час.
Олег Севастопольский
Не сильный удар в пах ногой и на одну мразь меньше...
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15 час.
Владимир Петров
Вот человек, которого надо добить.
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12 час.

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