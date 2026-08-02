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Мохнатые воришки: подборка случаев, когда питомцы стащили еду

Мохнатые воришки: подборка случаев, когда питомцы стащили еду

Каждый владелец питомца знает, насколько проказливыми бывают его любимцы. Псы обожают превращать любимую обувь в клочья, а кошки устраивают цирковые представления на шторах и подоконниках, попутно снося всё на своём пути.

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