Пушков предложил США оставить Украину произвол судьбы

Политика как она есть

США, возможно, лучше оставить Киев на произвол судьбы и уйти из украинского кризиса. С таким предложением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.