Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков предложил США оставить Украину произвол судьбы

Пушков предложил США оставить Украину произвол судьбы

США, возможно, лучше оставить Киев на произвол судьбы и уйти из украинского кризиса. С таким предложением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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