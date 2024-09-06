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Все о футболе

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Стало известно, по чьей инициативе Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью «СЭ» сообщил, что он стал инициатором приглашения 61-летнего российского специалиста Станислава Черчесова на должность главного тренера национальной команды.

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