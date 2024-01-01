БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении по поводу начала предстательства страны в союзе, опубликованном на сайте Кремля.
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