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Почему возвращение 22-летней Александры Трусовой удивило тренеров больше, чем уход Камилы Валиевой

Почему возвращение 22-летней Александры Трусовой удивило тренеров больше, чем уход Камилы Валиевой

В тренерском штабе Этери Тутберидзе — время больших перемен. 35-летний хореограф Даниил Глейхенгауз, много лет работающий над чемпионскими программами, рассказал о главных событиях сезона: возвращении на лед Александры Трусовой и уходе Камилы Валиевой.

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