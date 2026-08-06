Почему возвращение 22-летней Александры Трусовой удивило тренеров больше, чем уход Камилы Валиевой

В тренерском штабе Этери Тутберидзе — время больших перемен. 35-летний хореограф Даниил Глейхенгауз, много лет работающий над чемпионскими программами, рассказал о главных событиях сезона: возвращении на лед Александры Трусовой и уходе Камилы Валиевой.