МИД Израиля дал указание — СМИ

МИД Израиля дал указание посольствам оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на копию срочной телеграммы, отправленной израильским дипведомством.