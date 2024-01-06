МИД Израиля дал указание — СМИ

МИД Израиля дал указание посольствам оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили с заявлениями против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на копию срочной телеграммы, отправленной израильским дипведомством.
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