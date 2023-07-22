Технология теракта: "Большой брат" следил за убийством на Крымском мосту

Или ещё несколько слов о роли США в теракте. Как стало известно, незадолго до атаки на Крымский мост в объектив американского спутника Sentinel попали четыре быстроходных объекта на расстоянии в 75 километров к юго-востоку от острова Змеиный.
Или ещё несколько слов о роли США в теракте. Как стало известно, незадолго до атаки на Крымский мост в объектив американского спутника Sentinel попали четыре быстроходных объекта на расстоянии в 75 километров к юго-востоку от острова Змеиный.
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