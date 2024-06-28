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Мечта США о сверхсложном оружии так и не сбылась. Но денег в нее вбухали немерено. Теперь американцы гибнут в дорогих "игрушках"

Мечта США о сверхсложном оружии так и не сбылась. Но денег в нее вбухали немерено. Теперь американцы гибнут в дорогих "игрушках"

© AP Photo / SGT Andrew Sleeman/Royal Australian Navy via AP Эра сверхсложного оружия, о котором мечтали в США, так и не наступила, пишет RS.

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