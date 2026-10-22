Форвард Джейк Ларэвиа провел 18 минут на площадке в победной игре с « Голден Стэйт ». На его счету 10 очков (4 из 5 с игры, 2 из 3 из-за дуги), 2 подбора и 2 передачи.
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