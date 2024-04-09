Россия призвала МАГАТЭ осудить Киев за террористические атаки на ЗАЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене во вторник, 9 апреля, направило вербальную ноту в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для распространения среди членов организации, в которой звучит призыв к осуждению киевских властей за террористические атаки на Запорожскую атомную электростанцию.