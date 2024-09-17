Опаснее, чем бандиты: продукты 90-х, которые могли навредить больше, чем уличные перестрелки Ольга ВайленкоКогда вспоминаем 90-е годы в России, на ум сразу приходят культовые атрибуты того времени: кожаные куртки, «малиновые» пиджаки, «бандитские разборки» и уличные ларьки, где можно было купить что угодно — от шоколадных батончиков до сигарет.