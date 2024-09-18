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В Челябинске проверят медучреждение, где состоял на учёте напавший на школу ученик

В Челябинске проверят медучреждение, где состоял на учёте напавший на школу ученик

В Челябинске организована проверка в отношении должностных лиц медучреждения, в котором состоял на учёте напавший на одноклассников в школе подросток, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

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