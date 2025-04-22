Участник СВО Александр Игошин возглавил новое управление патриотического воспитания в омской мэрии. Раньше он работал в правоохранительных органах и был индивидуальным предпринимателем.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Участник СВО Александр Игошин возглавил новое управление патриотического воспитания в омской мэрии. Раньше он работал в правоохранительных органах и был индивидуальным предпринимателем.