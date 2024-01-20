В Орловской области полицейские помогли водителю большегруза, который не мог въехать на обледенелый подъем

Проводя обследование дорог, на 74-м км а/д «Москва - Киев - Комаричи - Дмитровск - Кромы» начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Дмитровскому району майор полиции Клочков Александр Викторович и инспектор по пропаганде безопасности дорожного младший сержант полиции Ваденин Сергей Николаевич увидели стоявший на проезжей части большегрузный автомобиль с брянскими номерами.