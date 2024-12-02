В Торжке открыли мемориальную доску в память о Герое России Алексее Тарасове

В Торжке 1 декабря торжественно открыли мемориальную доску в память о Герое России, заместителе командира полка по лётной подготовке 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ подполковнике Алексее Тарасове.
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