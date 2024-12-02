Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Ума нет, а деньги есть - пусть ставятМошенники обманом...
  • Мария Калинина
    Блогер,это значит безработный?Звездные разборки...
  • Александер
    Как обычно спящий и жопонюхающий канал убийцаВ массовом ДТП на...

В Торжке открыли мемориальную доску в память о Герое России Алексее Тарасове

В Торжке открыли мемориальную доску в память о Герое России Алексее Тарасове

В Торжке 1 декабря торжественно открыли мемориальную доску в память о Герое России, заместителе командира полка по лётной подготовке 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ подполковнике Алексее Тарасове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх