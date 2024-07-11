Владимир Гамза считает, что в погоне за развитием ИИ мы отстали в регулировании

В кулуарах ИННОПРОМ-2024 член Правления ТПП РФ, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза поделился с корреспондентом РР-НОВОСТИ своими мыслями о проблемах, связанных с искусственным интеллектом.