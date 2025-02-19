☝️Какое время могут отсутствовать коммунальные услуги? Иногда коммунальщики устраивают нам неприятные сюрпризы, отключая воду, свет, а иногда и отопление зимой.
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☝️Какое время могут отсутствовать коммунальные услуги? Иногда коммунальщики устраивают нам неприятные сюрпризы, отключая воду, свет, а иногда и отопление зимой.