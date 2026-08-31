Число товарных знаков от бизнеса АТР в России выросло втрое

Число товарных знаков, зарегистрированных в России компаниями из стран АТР, выросло в 2,3 раза за пять лет, лидером по активности стал Китай, увеличивший количество своих знаков в 3,4 раза.
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